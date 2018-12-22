أبرار الكويتية تهدد بمقاضاة من يسبونها (فيديو)‎

هددت الفنانة أبرار الكويتية بمقاضاة ومحاسبة كل من يقوم بسبها أو الإساءة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تحتفظ بصور كل التعليقات السلبية والسب الذي يكتبه أي متابع لها.

وقالت أبرار، في مقطع فيديو عبر تطبيق “سناب شات”: “ودي أقول كلمة حق الناس اللي قاعدين يكتبوا تحت صوري سب ويعيبون ومواضيع سلبية.. حبايبي إن شاء الله باخد حقي بالقانون”.

وتابعت: “إذا يقولون الناس اللي تسبني لما آخذ حقي بالقانون إني أم مشاكل.. أنا ما أتمشكل مع حد ما يهاجم علي وما آخذ حقي من أحد ما تحرش فيني”.

وأضافت: “ولو أنا أقول شيء بالغلط ومايكون قصدي ما حد راح يرحمني أو يسامحني.. فما حدا يقولي هذا جاهل أو عمره 14 سنة أو 10 سنوات؛ لأن السب والإهانة ما لها عمر”.

واختتمت الفنانة الكويتية: “أنا اللي علي إني أخذت شوت سكرين من كل كلامكم السيء وقاعدين تسبوني وأنا ما أمسح.. وكل شيء عندي والله كريم”.