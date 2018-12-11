أبرار الكويتية ترد على اتهامها بـ”الكُفر” (فيديو)

أعربت الفنانة أبرار الكويتية عن استيائها الشديد من اتهام بعض متابعيها لها بـ”الكُفر”، لأنها ترغب في الاحتفال بالكريسماس، مؤكدة أنها ترفض هذا الاتهام لأن احتفالها بهذه المناسبة لن يتضمَّن شرب الخمر، أو فعل أي شيء محرَّم.

وأضافت عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “في ناس حسَّسوني بأني كافرة عشان قلت ححتفل بالكريسماس.. وقالوا يا كافرة شلون تحتفلين بالكريسماس؟ّ!”.

وأكدت أنها تبحث دائمًا عن أي مناسبة لكي تجتمع مع أهلها وأصدقائها المقربين، سواء أكانت عيدًا وطنيًا أم رأس السنة، أو غيرهما من المناسبات الأخرى.

وأعلنت الفنانة الكويتية رفضها تكفير الذين يحتفلون بالكريسماس، مشيرة إلى أن الدين الإسلامي أمرنا باحترام الأديان الأخرى، وعدم تكفير أصحابها.

وسبق أن صرَّحت “أبرار” أن سبب غيابها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة هو قلة العروض التي تُقدَّم لها من قِبل المنتجين، إضافة إلى أنها أصبحت ترفض الأدوار البسيطة، وأصبحت تبحث عن الأدوار التي تُظهر موهبتها في التمثيل.

وأضافت أنها تعرضت للمساومة من قِبل بعض المنتجين مقابل منحها أدوارًا، موضحة أنهم كانوا يطالبونها بالحصول على نصف الأجر.