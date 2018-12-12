بعد أن أحرجتها الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي بردها.. مي العيدان تعتذر علنًا (فيديو)

اضطرت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، للاعتذار علنًا للفنانة الإماراتية مشاعل الشحي، بعد أن ردت الأخيرة عليها، وذلك على خلفية إهانة العيدان لها بنسبها.

وأوضحت العيدان بحسابها في “سناب شات”، أنها “لم تقصد الإساءة لمشاعل، كون مشاعل دائمًا ما تتحدث عن نسبها، ولا تخجل من الاعتذار علنًا”: “أنا لما أحس إني أخطأت أو جرحت شخص، يمكن ما كون قاصدة إني أجرحه، أني أعتذر، سواء أصغر مني أو أكبر مني، أنا شفت رد مشاعل الشحي علي، بصراحة أنا ماهمني كل الكلام اللي قالته، أنا بس لحظة الألم اللي أنا شفته بعينه، انا أعتذر لها على الملأ بإني اسأت لها أو يمكن ما خيل لها إني أسات لها، انا ما كنت أتوقع إنها تتضايق لهالدرجة، لأنها هي أعلنت إن أمها فلبينية وخالها فلبيني فما كنت أعتقد إنها تتغير عندها الأمور”.

وتابعت: “بس انا عندي نصيحة لك مشاعل، تعودي إنك تحطين حياتك داخل كوفر (غطاء) مو كل شي تستعرضينه للناس ومو كل شي تطلعينه عالناس، ترا نحنا كشهرة انشهرنا قبلك، ويمكن كنا أكبر منج قبل ما تجين إنتي للدنيا، مع ذلك هم أشياء خاصة بحياتنا، مو معناة أنا إنسان مشهور أدخل العالم كله لبيتي وحياتي”.

وكانت الفنانة الإماراتية قد ردت على إساءة الإعلامية الكويتية لها، مستنكرة كلامها بحقها، وعن معايرتها بأصلها ونسبها.

وبدأت الواقعة حين سخرت مي العيدان من أصل ونسب الفنانة الإماراتية، على خلفية مقطع فيديو يجمع مشاعل الشحي وخالها الفلبيني، ما عرضها لانتقادات حادة وغضب من قبل متابعين.