لجين عمران تزيد الغموض حول زوج ابنتها وتكشف معلومة واحدة

زادت الإعلامية السعودية لجين عمران الغموض حول هوية ريان زوج ابنتها جيلان، لكنها كشفت معلومة واحدة تتعلق ببعده عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفضت عمران خلال ردود على متابعيها بموقع “انستغرام” إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية ريان، واكتفت بالقول: “ريان زوج بنتي جيلان وبعد زواجه بابنتي أصبح بمثابة ابني وهو بعيد كل البعد عن السوشيال ميديا”.

وتحدثت النجمة السعودية لأول مرة عن حضور زوجها السابق حفل زفاف ابنتهما، وقالت إن من حقه الحضور، مستنكرة عقليات من تساءلوا عن الأمر.

يذكر أن الغموض أحاط بشخصية ريان منذ يوم الزفاف، وتلقت لجين عمران العديد من الأسئلة حول وظيفته وجنسيته وعائلته، لكنها لم تصرح بأي معلومات غير اسم العريس.

هذا الغموض أدى لانتشار العديد من الشائعات والفيديوهات حول هوية العريس، وكان أبرز تلك الشائعات أن العريس هو ريان جيلر أحد المشهورين بمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الإعلامية السعودية لجين عمران احتفلت منذ أيام بزواج ابنتها جيلان وحظي حفل الزواج باهتمام واسع لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.