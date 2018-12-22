لجين عمران تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن “ريان جيلر” (فيديو)

اعترفت الإعلامية السعودية لجين عمران بأن المراهق الشهير وناشط مواقع التواصل الاجتماعي ريان جيلر، ابنها، رسميًا، وذلك بعد إنكارها وتكذيبها له عدة مرات.
واعترفت لجين بذلك في فيديو متداول لها، أمام جميع الحاضرين في حفل زفاف ابنتها جيلان، والذي أقيم الجمعة في البحرين.
وقالت لجين في الفيديو: “ريان حبيبي ولدي رسمي”، مطالبة ابنها سمير بـ”ألا يغار منه”.
وسبق أن أنكرت لجين وجود أي صلة قرابة تربطها بريان، الأمر الذي أغضبه، فرد عليها، قائلا: “ما يشرفني أكون ابنك لأنك تركتي أولادك فترة عشان الفلوس وأضواء الشهرة”.
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