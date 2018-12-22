من هو ريان زوج جيلان لجين عمران؟

حظي حفل زفاف جيلان، ابنة الإعلامية السعودية لجين عمران، باهتمام كبير لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الحفل عبر نشر صور ومقاطع فيديو مختلفة من فقرات الحفل الذي أقيم في البحرين.

وأبدى رواد مواقع التواصل مشاعر مختلفة حول حفل الزفاف، إذ تغنى البعض بالحفل مبدين إعجابهم بجمال العروس ووالدتها، فيما أعرب آخرون عن عدم إعجابهم بالحفل لأسباب مختلفة.

إلا أن أبرز ما لفت المتابعين هو الغموض الذي اكتنف شخصية العريس الذي تم الاكتفاء بالإشارة له باسم “ريان”.

وأدى هذا الخلط إلى انتشار مقطع مفبرك بشكل متعمد للإيحاء بأن الزوج هو المراهق المشهور بمواقع التواصل الاجتماعي، ريان جيلر.

لكن لم تتضح إلى الآن هوية الزوج الذي يبدو أنه فضّل هذا الغموض، الذي دفع البعض للتساؤل عن جنسيته وما إذا كان سعوديًا.

وبات هذا النوع من الغموض شائعًا في الآونة الأخيرة بين مشاهير مواقع التواصل في الخليج.

ورغم ذلك فقد توالت التعليقات على الزفاف.

وقال حساب على “تويتر” يدعى “أمجاد”: “أبي أصير نفس لجين إذا كبرت وش هالجمال وش هالأناقة وش هالرزة وش هالحلاوة وش هالثقل”.

أبي أصير نفس لجين إذا كبرت وش هالجمال وش هالأناقة وش هالرزة وش هالحلاوة وش هالثقل

#لجين_عمران pic.twitter.com/S6cUIJpAD1 — أمجآد|Amjad (@aamm2211) December 21, 2018

وقال حساب آخر تحت هاشتاغ “#لجين_عمران”: “أنا من اليوم فانز لولدها”، تعبيرًا عن الإعجاب بالحفل والعروس.

وقال حساب يدعى رعد بعد نشر صورة ابنة الإعلامية لجين: “وش ذا النعومة ما شاء الله”.

فيما قال حساب يدعى “الفارس” تعبيرًا عن جمال لجين وابنتها، معبّرًا عن حيرته وإعجابه: “أي وحدة فيهم الأم والبنت ما شاء الله”.

من جهة أخرى، عبّر نشطاء على “تويتر” عن عدم إعجابهم بالحفل، حيث قال حساب يدعى “سوير”: “صراحة الزواج لازم كذا فله الي الحين شفته بزواج بنت لجين ميت راقدين ولجين تسكتهم كانهم بمدرسة ولا والأغاني الي مشغلينها ماتحمس شكلهم بيرقدون ع العشا”.

صراحه الزواج لازم كذا فله الي الحين شفته بزواج بنت لجين ميت راقدين ولجين تسكتهم كانهم بمدرسه ولا والأغاني الي مشغلينها ماتحمس شكلهم بيرقدون ع العشا #لجين_عمران pic.twitter.com/Dl9jow5Yb5 — سوير???? (@sarh23_) December 21, 2018

وأطلت عمران في الحفل بفستان من توقيع المصممة السورية هويدا البريدي بقماش مرصع بالشوارفسكي.

ولم تتمالك الإعلامية لجين عمران نفسها في حفل زفاف ابنتها، حيث سالت دموعها عند مشاهدة ابنتها جيلان وهي ترتدي فستان الزفاف، إذ أجهشت كل منهما بالبكاء عندما احتضنا بعضهما.

ولكن سريعًا ما حاولت لجين تمالك نفسها أمام ابنتها والحاضرين، وجففت دموع ابنتها العروس وهي تبتسم لها وعيونها تفيض بالدموع.