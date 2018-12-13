شاهد بالصور.. سياسيون وفنانون في عزاء محمود القلعاوي

تلقت أسرة الفنان المصري القدير محمود القلعاوي، العزاء في دار مناسبات مسجد عمر مكرم وسط القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن ورجال السياسة.

واستقبل واجب العزاء بالفنان الراحل ابنه عمرو وعدد من أفراد العائلة، حيث حرص على الحضور الفنان الكبير محمد صبحي، الذي ظهرت عليه علامات الحزن، إضافة إلى السياسي المعروف حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق.

كما حضر النجوم أحمد آدم، أحمد بدير، فاروق الفيشاوي، فتوح أحمد، صلاح عبد الله، طارق الأبياري، ناجي سعد، ومحمد أبو داوود، وعهدي صادق، ونهال عنبر ونجلها الفنان حسام الحسيني، إيهاب فهمي، عماد رشاد، والإعلامي محمد الباز، وغيرهم.

وكان العشرات شيّعوا جثمان الفنان محمود القلعاوي، يوم الثلاثاء الماضي، من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمنطقة مصر الجديدة، بحضور نجله وعدد من الأقارب والأصدقاء.

واقتصرت الجنازة على حضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان شريف خير الله، والمخرج محسن فكري، ولفيف من الفنانين العاملين بالمسرح.

يُذكر أن الفنان محمود القلعاوي رحل عن عالمنا الاثنين الماضي عن 79 عامًا، وترك العديد من العروض المسرحية المتميزة مع نجمي الكوميديا محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، من بينها “أولاد دراكولا” و”عبده يتحدى رامبو” و”الجوكر” و”واحد لمون والتاني مجنون”، ومن الأعمال الدرامية “أيام الضحك والدموع” و”نعتذر عن هذا الحلم” و”يوميات ونيس”.