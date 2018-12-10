شاهد.. كيف ودع نجوم الفن الراحل محمود القلعاوي

تسابق نجوم الفن في نعي وتوديع الفنان محمود القلعاوي، الذي وافته المنية الإثنين، عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث تصدر الفنان الراحل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد دقائق من إعلان رحليه عن عالمنا.

جاء على رأس المودعين للقلعاوي، الفنان محمد صبحي الذي شاركه في المسرحية الشهيرة “الجوكر” كما نعته أيضًا الفنانة المصرية رانيا يوسف والفنان صلاح عبدالله، والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وغيرهم.

وقال محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “بكل الحزن أنعي الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن.. وداعًا أخي الحبيب وستظل نورًا متوهجًا بأعمالك التي أثبت فيها أنك ممثل لا مثيل لك.. أدعو الله لك بالرحمة وللأسرة العزاء والصبر والسلوان”.

ياحبيبي ياحبيبي ياحبيبي

الموت عليناحق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا ياأطيب وأنقى وأطهر من عرفت#محمود_القلعاوي

آه لو تعرفواالراجل العظيم دا عمل معاناإيه وإحنالسه بنقول ياهادي هتعذروني،أناتعبان قوي ياقلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيدومتهني في جنة الرحمن الرحيم pic.twitter.com/gh9v3w3o9i — salah abdallah صلاح عبدالله (@SalahAbdallah) December 10, 2018

ونعى صلاح عبدالله، الفنان الراحل قائلًا على حسابه بـ”تويتر”: “يا حبيبي الموت علينا حق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا يا أطيب وأنقى وأطهر من عرفت محمود القلعاوي، آه لو تعرفوا الراجل العظيم دا عمل معانا إيه وإحنا لسة بنقول ياهادي هتعذروني، أنا تعبان قوي يا قلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيد ومتهني في جنة الرحمن الرحيم”.

وداعا الفنان العظيم #محمود_القلعاوي ، الفن العربي خسر ممثل قدير ، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك pic.twitter.com/OVjPZsierp — رانيا يوسف (@RaniahYousief) December 10, 2018

كما نعته أيضًا الفنانة رانيا يوسف، عبر “تويتر” قائلة: “وداعًا الفنان العظيم محمود القلعاوي، الفن العربي خسر ممثلًا قديرًا، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك”.

وداعا خفيف الظل ، طيب القلب الفنان #محمود_القلعاوي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته . — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) December 10, 2018

أما الفنانة ندى بسيوني فودعته على حسابها بـ”تويتر” أيضًا قائلة: “وداعًا خفيف الظل، طيب القلب الفنان محمود القلعاوي، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته”.

إن لله و إن إليه راجعون الفنان محمود القلعاوي فى ذمه الله

الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته

نسألكم الدعاء #محمود_القلعاوى — Batoul Arafa (@batoularafa) December 10, 2018

أما المخرجة بتول عرفة فنعته قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان محمود القلعاوي في ذمه الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء محمود القلعاوي”.

إنا لله وإنا اليه راجعون الفنان محمود القلعاوي فى ذمه الله

ربنا يرحمك و ينور قبرك و يسكنك فسيح جناته يارب#دينا_فؤاد #محمود_القلعاوى — Dina Fouad (@DFouad) December 10, 2018

كما نعته الفنانة دينا فؤاد، قائلة عبر “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان محمود القلعاوي في ذمه الله ربنا يرحمك وينور قبرك ويسكنك فسيح جناته يارب”.

يذكر أنه سيتم تشييع جنازة الفنان الراحل، ظهر الثلاثاء، من مسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي “هليوبليس”.