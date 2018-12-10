شاهد.. كيف ودع نجوم الفن الراحل محمود القلعاوي

شاهد.. كيف ودع نجوم الفن الراحل محمود القلعاوي

المصدر: عوض محمد- إرم نيوز

تسابق نجوم الفن في نعي وتوديع الفنان محمود القلعاوي، الذي وافته المنية الإثنين، عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث تصدر الفنان الراحل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد دقائق من إعلان رحليه عن عالمنا.

جاء على رأس المودعين للقلعاوي، الفنان محمد صبحي الذي شاركه في المسرحية الشهيرة “الجوكر” كما نعته أيضًا الفنانة المصرية رانيا يوسف والفنان صلاح عبدالله، والفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية وغيرهم.

وقال محمد صبحي، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “بكل الحزن أنعي الفنان القدير محمود القلعاوي رفيق كفاح وزميلي وصديقي في الفن.. وداعًا أخي الحبيب وستظل نورًا متوهجًا بأعمالك التي أثبت فيها أنك ممثل لا مثيل لك.. أدعو الله لك بالرحمة وللأسرة العزاء والصبر والسلوان”.

ونعى صلاح عبدالله، الفنان الراحل قائلًا على حسابه بـ”تويتر”: “يا حبيبي الموت علينا حق والحزن والدموع على فراقك حقك علينا يا أطيب وأنقى وأطهر من عرفت محمود القلعاوي، آه لو تعرفوا الراجل العظيم دا عمل معانا إيه وإحنا لسة بنقول ياهادي هتعذروني، أنا تعبان قوي يا قلعاوي واللي مهون عليا إنك هتكون مبسوط وسعيد ومتهني في جنة الرحمن الرحيم”.

كما نعته أيضًا الفنانة رانيا يوسف، عبر “تويتر” قائلة: “وداعًا الفنان العظيم محمود القلعاوي، الفن العربي خسر ممثلًا قديرًا، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان وتغمده برحمتك”.

أما الفنانة ندى بسيوني فودعته على حسابها بـ”تويتر” أيضًا قائلة: “وداعًا خفيف الظل، طيب القلب الفنان محمود القلعاوي، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته”.

أما المخرجة بتول عرفة فنعته قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان محمود القلعاوي في ذمه الله الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته نسألكم الدعاء محمود القلعاوي”.

كما نعته الفنانة دينا فؤاد، قائلة عبر “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان محمود القلعاوي في ذمه الله ربنا يرحمك وينور قبرك ويسكنك فسيح جناته يارب”.

يذكر أنه سيتم تشييع جنازة الفنان الراحل، ظهر الثلاثاء، من مسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي “هليوبليس”.

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