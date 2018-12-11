تشييع جثمان الفنان محمود القلعاوي بغياب النجوم (صور)

شيّع العشرات، اليوم الثلاثاء، جثمان الفنان المصري الكبير محمود القلعاوي، من مسجد عمر بن عبدالعزيز بمنطقة مصر الجديدة، بحضور نجله وعدد من الأقارب والأصدقاء.

واقتصرت الجنازة على حضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان شريف خير الله، ولفيف من الفنانين العاملين بالمسرح.

وكان القلعاوي قد تُوفي، مساء أمس الإثنين، في منزله؛ بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ79 عامًا.

وأعلن عمرو القلعاوي نجل الفنان المصري الراحل موعد تلقي العزاء، حيث تستقبله دار مناسبات مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة.

وكتب عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”: “عزاء المغفور له بإذن الله والدي الفنان محمود القلعاوي، غدًا الأربعاء، بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب”.

يُذكر أن محمود القلعاوي قدم العديد من العروض المسرحية مع نجمي الكوميديا محمد صبحي ومحمد نجم وغيرهما، منها: “أولاد دراكولا”، و”عبده يتحدى رامبو”، و”الجوكر”، و”واحد لمون والتاني مجنون”.