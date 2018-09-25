سما المصري “التائبة” تعتذر لـحلا شيحة وحنان ترك (فيديو)

اعتذرت الفنانة الاستعراضية سما المصري، للفنانة حلا شيحة، بشأن الفيديو الذي نشرته سابقًا تنتقد فيه خلعها للحجاب، كما اعتذرت أيضًا للفنانة حنان ترك لقولها إنها ستخلع الحجاب قريبًا.

ونشرت سما المصري، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “انستغرام”، عبَّرت فيه عن استيائها من اتهام البعض لها بأنها تابت فقط من أجل اكتساب المزيد من الشهرة، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستثبت صدق توبتها.

وطلبت من الجمهور التوقف عن انتقاد زي الفنانات المكشوف في مهرجان الجونة السينمائي، ووصف المهرجان بأنه مهرجان العري وقالت: “اكتفوا بكلمة ربنا يهديهم”.

وقامت خلال الفيديو بالاعتذار للفنانة حلا شيحة، داعية لها بالهداية، كما اعتذرت أيضًا لحنان ترك وقالت: “متزعليش مني، كان الشيطان راكبني لما قلت كدا، هو عليك زي القمر، وانتي قمر، وربنا يباركلك في ولادك”.

كما قدَّمت سما المصري الاعتذار لجميع الأشخاص الذين قامت بإيذائهم بكلامها، ماعدا شخصين أحدهما مذيع، والآخر رئيس ناد مشهور، ولكنها فضلت عدم ذكر اسميهما، موضحة أن السبب هو الطعن في عرضها وشرفها.

وأوضحت، أنها قامت بحذف جميع الصور والفيديوهات المبتذلة، ومنها فيديوهات التمارين الرياضية التي وصفتها بالمسخرة.

ووعدت سما المصري جمهورها، بأنها ستقدم خلال الفتره المقبلة أعمالًا كوميدية، وفنًّا هادفًا.

يُذكر أن الفنانة سما المصري، أعلنت توبتها منذ أيام في فيديو نشرته عبر “إنستغرام”، وذلك بعد تعرّضها لوعكة صحية شديدة.