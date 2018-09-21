سما المصري تعلن “توبتها”.. وهذا ما نصحت به متابعيها (فيديو)

أعلنت الراقصة سما المصري توبتها عن نشر أي فيديوهات أو صور مثيرة لها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى معاناتها خلال مرضها مؤخرًا ودخولها المستشفى.

وقالت سما، عبر فيديو نشرته مساء الجمعة على صفحتها بموقع “إنستغرام”، إنها تعتذر عن كل الصور والفيديوهات غير المناسبة التي نشرتها خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي وجهت رسالة للفتيات من منتقديها سابقًا قائلة: “أنا بعتذر لكم أنتم أفضل وأشرف مني”.

ووصفت المصري ما قدمته من أعمال فنية أو كليبات بأنه “مسخرة وليس فنًا”، متمنية أن تقدم شيئًا جيدًا خلال الفترة المقبلة، كما أكدت أن ظهورها سيكون بملابس محتشمة، وهو ما فعلته بالفعل عبر الفيديو حيث ظهرت مرتدية عباءة لا تظهر جسدها.

وذكرت أن مسألة ارتداء الحجاب لم تحسمها بعد، قائلة: “أنا مش هلبس مقفول خالص، لكن في النهاية هيكون أفضل من الأول، ومش عيب إن الإنسان يفتكر ربنا وقت المرض، أو الأزمة”.

واستكملت حديثها، بمطالبة جمهورها ومتابعيها بالمواظبة على الصلاة، والقرب من الله والوقوف بجوارها ودعمها، وعدم ارتداء ملابس عري، مضيفة: “أتمنى لما أموت الناس متفتكرنيش بحاجة سيئة، أتمنى الناس تفتكرني بالضحك، وسأعود لفتح شركة الإنتاج الخاصة بي مرة أخرى، وأتمنى أن أكون بين يدي الله بشكل أفضل”.

واختتمت: “عاوزاكم تقفوا جنبي وإن ربنا يثبتني على اللي أنا فيه، ومبسوطة من دعمكم ليا، وإن شاء الله تكمل على خير، وأتمنى عدم الإساءة لأحد، أو الألفاظ الخادشة، واعتبر ما فات نقطة سوداء في حياتي”.

وكتب جمهور سما لها: “ربنا يهديكي يا عسل”، و”ربنا يهديكي وينور لك طريقك”، و”يارب تكوني في الطريق الصحيح”، إلى جانب الكثير من التعليقات الداعمة لها.

يذكر أن سما المصري نقلت للمستشفى مؤخرًا بعد تعرضها لوعكة صحية، وقررت تفادي الإثارة التي كانت تنشر عبر صور وفيديوهات لها على صفحتها الشخصية، حيث دائمًا تثير الجدل سواء بصورها أو تعليقاتها، أو هجومها على الآخرين.