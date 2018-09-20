حلا شيحة تعود إلى “إنستغرام” وتكشف حقيقة تحريمها للفن وإنكارها فرضية الحجاب

تعرضت الفنانة حلا شيحة لهجوم حادٍ عبر صفحتها بموقع “إنستغرام” بعد نشرها نعيًا للفنان المصري الراحل جميل راتب، وتركها خاصية التعليقات مفتوحة لأول مرة أمام متابعيها، مما أدى إلى مهاجمة الكثيرين لها بسبب خلعها للحجاب.

واضطرت حلا شيحة للرد على بعض هذا الهجوم، بعد وصف بعض متابعيها لها بـ”المنافقة” بل واتهموها بـ”محاربة الإسلام”، وأوضحت النجمة المصرية أنها على الرغم من خلعها للحجاب إلا أنها لا تنكر فرضيته.

وأكدت أنه لا أحد يعرف أحوالها، أو أسباب خلعها للحجاب حتى يحاسبها، مشددة أنها لم تقل يومًا إن الفن حرام، مضيفة:”أنا فقط قلت إنني أخطأت في بعض الأحيان، ونحن بشر نخطئ ونصيب أحيانا، وأنا ابتعدت ١٢ سنة وتقربت من الله أكثر، فكيف تكون هذه المدة كلها نفاقًا؟”.

وتابعت النجمة المصرية قائلة:”قراري الآن قد لا يفهمه الكثيرون، وهو بيني وبين ربي، وأنا مش داعية، أنا إنسانة عادية مثل كل البنات، يا ريت بدل سوء الظن نُحسن الظن ببعض”.

وكانت الفنانة حلا شيحة، التي خلعت الحجاب مؤخرًا وعادت للفن بعد غياب 12 عامًا، قد أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بعد حذف كل صورها من على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” لدرجة أن البعض تخيّل أنها عادت في قرارها خاصة مع أنباء عودتها إلى زوجها وبناتها في كندا.

وأكد والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، خلال تصريحات صحفية، أنها لن تبتعد عن الفن من جديد، ولكنها حذفت صورها لنشر صور جديدة تتناسب مع عودتها للفن، وأنها تعكف على قراءة عدة سيناريوهات، وعروض فنية في الوقت الحالي.