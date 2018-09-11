حلا شيحة تحذف صورها على “انستغرام” وتوجه رسائل غامضة

يبدو أن الفنانة المصرية حلا شيحة ستسيطر مجددًا على حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت قد أثارت الجدل منذ عدة أشهر بإعلانها خلع الحجاب والعودة إلى الساحة الفنية.

حلا فاجأت متابعي صفحتها الشخصية على موقع “انستغرام”، بحذف جميع صورها التي نشرتها خلال الفترة الماضية، وذلك في أول خطوة بعد توثيق حسابها الجديد.

واستبدلت شيحا صورها الشخصية على حسابها، بأخرى تحمل رسائل غامضة باللغة الإنجليزية، منها: “حقًا أستطيع”، و”كفى تفكير كثيرًا في الإشياء وافعل”، و”تذكر الأشياء الرائعة التي تستحق أن تعرف”.

كما نشرت أيضًا عبارات أخرى وهي: “لا ننضج عندما تكون الأشياء سهلة.. ننضج فقط بالتحديات”، و”لا تتعجل الحياة.. الأشياء الجيدة تستحق الانتظار”، و”الشمس ستستمر في الإشراق وسنظل نحاول دائمًا”.

وكانت الفنانة المصرية قد دشنت حسابًا جديدًا بعد خلعها الحجاب وإعلان عودتها للفن مرة أخرى بعد غياب 11 عامًا.

يذكر أن حلا شيحا أعلنت في وقت سابق نيتها تقديم أعمال فنية بطابع إنساني، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها لن تتعجل عودتها إلى التمثيل إلا بعد حصولها على سيناريو مناسب لها.