الكشف عن سلوك للملكة إليزابيث الثانية قد يكون سببًا بطول عمرها (صور)

كشف اللورد “تولماش”، مالك حدائق “هولمنغ هول” في مقاطعة سوفولك البريطانية، سرًّا غريبًا قد يكون السبب في طول عمر الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وتمتعها بالصحة الجيدة.

وقال “تولماش”، اليوم الأحد، “إن الملكة تعتاد الجلوس في جوف شجرة بلوط ميتة، مع احتسائها القليل من الويكسي، عند ذهابها في رحلة صيد كل شتاء”، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وأوضح، أن ملكة بريطانيا البالغة من العمر 92 عامًا، “تُمارس هذا السلوك الرائع بعد يوم طويل من الصيد، وتستخدم هذه الشجرة تحديدًا لأنها كبيرة وجوفاء، مما يسمح لها باستخدامها كمأوى بعد يوم صيد طويل”.

ويأتي الحديث عن سلوك الملكة، مع إعلان المصور الملكي ادريان هيوستن، عن افتتاحه معرض صور الشهر الحالي، بعنوان “ملكة البلوط”.

وسيعرض المصور صورًا للملكة الأم أنجيلا مارغريت باوز، التي قال عنها “ريمون بلانك” رئيس الطباخين في أحد فنادق مقاطعة “أوكسفوردشاير” البريطانية، “اعتادت الملكة الأم وخدمها، على شرب الشمبانيا ونبيذ فرنسي حلو، في ظلال شجر الأرز بحدائق أوكسفوردشاير”.