رسميًا.. الملكة اليزابيث توافق على زواج الأمير هاري‎

المصدر: ا ف ب‎

وافقت الملكة إليزابيث الثانية على زواج حفيدها الأمير هاري من الممثلة الأمريكية ميغن ماركل.

وكتبت الملكة في رسالة موجهة إلى المجلس الخاص المكلف بتقديم المشورة إليها: “أعلن موافقتي على عقد قران حفيدي الحبيب الأمير هنري تشارلز البرت ديفيد ويلز على رايتشل ميغن ماركل”.

وبموجب القانون، ينبغي على شخص هو من بين أول ستة ورثة للعرش البريطاني أن يحصل على موافقة الملكة قبل الزواج.

والأمير هاري هو الخامس في ترتيب خلافة العرش بعد والده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام وابن وابنة هذا الأخير جورج وشارلوت.

وسيصبح سادسًا مع ولادة الطفل الثالث للأمير وليام وزوجته كايت في نيسان/أبريل.

وبدأ الأمير هاري علاقته بميغن ماركل في تموز/يوليو 2016 وهما يقيمان في أحد أجنحة قصر كنسينغتون، حيث يعيش أيضًا الأمير وليام وعائلته.

وسيتزوج الأمير هاري في 19 أيار/مايو في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور قرب لندن.

واستعدادًا للزواج تعمدت ميغن ماركل في الكنيسة الإنجليكانية.