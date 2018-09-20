انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان “الجونة” السينمائي في مصر (فيديو)

انطلقت في مصر، يوم الخميس، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان “الجونة” السينمائي، وسط حضور عدد من المسؤولين المصريين المعنيين بهذا الشأن، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب إلى جانب الضيوف الأجانب.

وبدأ الافتتاح بعرض أغنية “العالم جونة” التي شارك في غنائها مجموعة من نجوم الفن المصري، وهم: يسرا، ومني زكي، وشيرين رضا، وتامر حبيب، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وجميلة عوض، ودينا الشربيني ومنة شلبي.

وكُرم في حفل افتتاح المهرجان، الذي تستمر فعاليته لغاية الـ28 من أيلول/سبتمبر الجاري، الممثل العالمي أوين ويلسون، والمخرج داوود عبد السيد، والمنتجة التونسية درة بوشوشة.