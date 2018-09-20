الحكومة المصرية تكشف حقيقة استغنائها عن خدمات 30% من معلمي المدارس

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة ما جرى تداوله مؤخرًا، بشأن إعفاء نحو 30% من المعلمين؛ بهدف تقليل العمالة وتوفير النفقات، في ظل توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطبيق نظام التعليم الجديد.

وقال مركز المعلومات في مجلس الوزراء، إنه لا توجد نية للاستغناء عن أي معلم في المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تهتم حاليًا بالبحث عن حلول جذرية لمشاكل المعلمين الإدارية الخاصة بالترقي.

وأضاف أن هناك جهودًا لإيجاد حلول جديدة للمشاكل المهنية الخاصة بتوفير البرامج التدريبية اللازمة؛ لتنميتهم مهنيًا وتطوير أدائهم ومشاكلهم المادية الخاصة بزيادة الدخل.