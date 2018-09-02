شيرين تلغي أغنيتها لمهرجان الجونة بعد تسجيلها

بدأ مسؤولو مهرجان الجونة السينمائي في مصر، المقرر انطلاقه في الـ 20 من سبتمبر الجاري، بالتحضيرات النهائية لانطلاق الدورة الثانية، تحت رعاية شركة “أورانج”.

وعلمت “إرم نيوز” أن الشركة الراعية للمهرجان استعانت بالمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب لتقديم أغنية المهرجان هذا العام.

وعقب انتهاء شيرين من تسجيل الأغنية، من ألحان إيهاب عبدالواحد، حدثت أزمة مادية بينها وبين شركة “أورانج”، تسببت في إلغاء التعاون معها.

وحولت الشركة الراعية وجهتها إلى النجمة السورية أصالة، والمطربة المصرية أنغام، لتقديم أي منهما أغنية المهرجان هذا العام، إذ يتم التفاوض -حاليًا- مع كل منهما على حدة، للاتفاق على تسجيل الأغنية وتصويرها فيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي رغبة “أورانج” في التعاقد مع مطربة بحجم أنغام أو أصالة، بعد النجاح الساحق الذي حققته أغنية “3 دقات”، في الدورة الأولى من مهرجان الجونة، للمطرب “أبو” والفنانة يسرا.

يذكر أن مهرجان الجونة من تأسيس رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وقد حققت الدورة الأولى نجاحًا كبيرًا، بفضل مشاركة كوكبة من النجوم العرب والعالميين، فشل مهرجان القاهرة السينمائي -الأشهر في مصر- في استقطابهم، بسبب الميزانية المحدودة التي يتم وضعها له من قبل وزارة الثقافة المصرية.