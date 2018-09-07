مهرجان الأردن الدولي للأفلام يكرم الفنان الراحل ياسر المصري

في لفتة تكريم خاصة، عرض مهرجان الأردن الدولي للأفلام في انطلاق دورته الجديدة في العاصمة الأردنية عمان، فيلمًا عن حياة الممثل ياسر المصري الذي توفي قبل أسبوعين إثر حادث سير عن عمر ناهز 47 عامًا.

وتناول الفيلم القصير المشوار الفني للفنان الراحل بحضور عدد من نجوم وصناع السينما العربية، في حفل افتتاح الدورة السادسة للمهرجان.

وقالت وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور في كلمة الافتتاح “أعلن انطلاق فعاليات مهرجان الأردن الدولي للأفلام في دورته السادسة، وأقترح عليكم إهداء هذه الدورة إلى روح الفنان الكبير ياسر المصري”.

وكرمت الوزيرة في الافتتاح المخرج الأردني أحمد دعيبس “شخصية المهرجان”، إضافة إلى عدد من نجوم وصناع السينما العرب، منهم الممثل السوري فراس سعيد، والممثل الأردني إياد نصار، ونقيب السينمائيين اللبنانيين صبحي سيف الدين، ونقيب السينمائيين المصريين مسعد فودة.

ويعرض المهرجان على مدى أسبوع 24 فيلمًا عربيًا وأجنبيًا بينها ثمانية أفلام تتنافس على جوائز المسابقة الرسمية.

وتشمل المسابقة الرسمية أفلامًا من مصر والسعودية وتونس وتركيا وأوكرانيا والهند والبرازيل والولايات المتحدة.

وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الأردني محيي الدين قندور وعضوية الممثل المصري سيد رجب، والمخرج الجزائري كريم طرايدية والمنتجة آيت لايغو من أستونيا.

ويشمل برنامج المهرجان أيضًا ورشة لكتابة النص يقدمها المخرج العراقي محمد دراجي.

وعقب ختام المهرجان وإعلان وتوزيع الجوائز في 12 أيلول/سبتمبر الجاري، تنتقل عروض الأفلام إلى باقي محافظات ومدن الأردن، اعتبارًا من 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وحتى 17 كانون الثاني/ديسمبر المقبل، بهدف نشر الثقافة السينمائية في أنحاء المملكة.