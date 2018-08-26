الأردن يخلد اسم ياسر المصري بإطلاق اسمه على مكتبة المسرح

أطلقت وزارة الثقافة الأردنية، يوم الأحد، اسم الفنان الراحل ياسر المصري، على مكتبة المسرح الأردني، وذلك تخليدًا لذكراه.

وتضم المكتبة التي تأسست العام الماضي، كل ما نشر عن المسرح الأردني من كتب ومؤلفات ومنشورات ورسائل جامعية في الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى موسوعة شاملة عن ذاكرة المسرح الأردني.

ولقي المصري مصرعه، عن عمر ناهز 48 عامًا، في حادث سير فجع الوسط الفني في الأردن، الخميس الماضي.

وترك الفنان الراحل رصيدًا مميزًا من المسلسلات الدرامية منها “نمر بن عدوان” و”العنود”، كما حقق انتشارًا عربيًا من خلال بعض الأعمال التي قدمها في مصر مثل فيلم “كف القمر” للمخرج خالد يوسف، والجزء الثاني من مسلسل “الجماعة” من تأليف السيناريست وحيد حامد.