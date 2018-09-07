الرئيس الفلبيني يعرض إرسال قوات إلى الأردن لقتال داعش

عرض الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إرسال قوات إلى الأردن للمساعدة في قتال تنظيم داعش، بعدما وافق على تعزيز التعاون العسكري مع الأردن في مكافحة التطرف.

ويحاول البلدان التصدي لنفوذ التنظيم، إذ يلعب الأردن دورًا رئيسًا في تحالف دولي، بينما تعيش الفلبين في حالة تأهب بعد احتلال عناصر توالي التنظيم مدينة لمدة خمسة أشهر في أسوأ صراع تشهده منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال دوتيرتي أمس الخميس خلال منتدى أعمال في العاصمة الأردنية عمان، ردًا على تعليق للملك عبد الله، الذي عبر عن أسفه في وقت سابق “لشرور الإرهاب” الذي يعاني منه البلدان: “إذا كان هناك أي شيء يمكننا فعله، وإذا كنتم تواجهون نقصًا في جيشكم أخبرونا”.

وأضاف: “تحتاجون كتيبة واحدة، سأرسلها لكم”.

ويلعب الأردن دورًا بارزًا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، ويوفر دعمًا عسكريًا ولوجستيًا ومخابراتيًا.

وفي وقت سابق من العام أعلن الأردن أنه سيمد الفلبين بطائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز كوبرا، للمساعدة في قتال عناصر توالي تنظيم داعش في الفلبين.

ويقوم دوتيرتي بزيارة إلى الأردن وإسرائيل تستغرق ستة أيام، وقع خلالها اتفاقات مع شركات إسرائيلية، لشراء أسلحة صغيرة ومركبات مدرعة ومعدات مراقبة واستطلاع.