الجزائر تمنع عرض فيلم تاريخي استغرق 5 أعوام لإنجازه

أوقفت الحكومة الجزائرية عرض عمل فني تاريخي كبير، يرصد حياة المناضل العربي بن مهيدي، وذلك في أعقاب تسجيلها تحفظات على بعض الحقائق التاريخية الواردة في الفيلم.

وأعلنت وزارة “قدماء المحاربين” يوم الأحد، عن منع عرض الفيلم، وهو للمخرج بشير درايس.

وكشفت الكتب الرسمية الموجهة لمنتج ومخرج الفيلم التاريخي المطول، عن ملحوظات وجهتها وزارة المحاربين لحذف مشاهد من الفيلم تتعلق بخلافات قادة الثورة الجزائرية.

وتعد الحادثة، سابقة من نوعها، في تاريخ السينما الجزائرية التاريخية، وهو ما شكل صدمة حقيقة للطاقم الفني المشرف على العمل الذي استغرق 5 سنوات كاملة.

ويجسد دور البطولة الممثل المعروف خالد بن عيسى، في شخصية الزعيم العربي بن مهيدي.

من جانبه، أعرب مخرج الفيلم بشير درايس، عن استغرابه من قرار منع عرض الفيلم بشكل مفاجئ، مشددًا على أن العمل “يتميز باحترافية عالية وحرص كبير على تجنب تحريف التاريخ الجزائري”.

واعتبر المخرج في تصريحات خاصة لـ”ارم نيوز” أن “المطالبة بحذف مشاهد من الفيلم بشكل مفضوح، من شأنها أن تفرغه من محتواه، وهو ما يعتبر تقزيمًا لدور البطل العربي بن مهيدي”.