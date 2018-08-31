صابرين: لست نادمة على دوري في “تراب الماس”.. وهذا سبب ابتعادي عن الغناء

تمكنت الفنانة المصرية صابرين في لفت الانتباه إليها، من خلال 5 مشاهد فقط قدمتها في فيلم “تراب الماس”، حيث ظهرت لأول مرة في دور سيدة عجوز تبلغ من العمر 70 عامًا وتمتلك الحكمة.

تحدثت صابرين في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” عن سبب قبولها للدور، قائلة: “يجب أن أقدم بوكيه ورد للمخرج مروان حامد الذي راهن عليّ، وقدمني بشكل رائع رغم قلة عدد المشاهد”.

وتابعت: “وافقت على المشاركة في (تراب الماس)؛ لأنني فكرت في تغيير جلدي، خاصة أن آخر عمل ليّ على شاشة السينما كان فيلم (لف ودوران) وقدمت دورًا كوميديًا، لذا رأيت أن تراب الماس بمثابة نقلة جديدة في مشواري الفني”.

وعن صعوبة الدور، قالت: “كنت ألعب دور عمة آسر ياسين، وكنت حريصة على مظاهر الحركة مثل انحناء الظهر وكسرة العين ونبرة الصوت ونجحت في ذلك، وكان أصعب مشهد جمع بيني وبين آسر ياسين من أجل أن أعترف له بأسباب ارتكاب والده لجرائم القتل”.

وعن حجم إيرادات الفيلم، قالت: “سعدت لأن الفيلم احتل المركز الثاني في الإيرادات بموسم العيد، وهذا معناه أن السينما لا تزال بخير، وأن الجمهور ينحاز للأفضل”.

وبشأن سبب ابتعادها عن الغناء، أضافت صابرين: “كنت أغني للأطفال وأشعر أن صوتي يليق على هذه النوعية من الأغاني، واليوم لا توجد جهات تتحمس لإنتاج أغاني للأطفال ولذا توقفت، ولكن أتمنى العودة بأغنية وطنية”.

وبسؤالها عن أبنائها، وهل يوجد بينهم من يحمل نفس جينات حبها للتمثيل؟، قالت: “أولادي مشغولون في الدراسة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد بينهم من يحب التمثيل، ولكن ربما تتغير أفكارهم مستقبلًا”.