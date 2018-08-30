“نجمة الصبح”.. فيلم يسلط الضوء على الأزمة السورية (فيديو إرم)

كشف المخرج السوري، جود سعيد، عن ملامح فيلمه “نجمة الصبح”، من تأليفه بالمشاركة مع سماح القتال وإخراجه وإنتاج المؤسسة العامة للسينما، حيث تم تصويره في مناطق مختلفة بسوريا.

وأوضح سعيد في تصريحات لـ “إرم نيوز”، أن الفيلم يتحدث عن الأزمة السورية، ويسلط الضوء على قصة فتيات تم اختطافهن ونقلهنّ إلى أماكن كانت خارجة وقتها عن سيطرة الحكومة السورية.

ويشارك في بطولة الفيلم، كل من الفنانين محمد الأحمد، حسين عباس، لجين إسماعيل، رنا جمول، يوسف المقبل، مأمون الخطيب، كرم الشعراني، نسرين فندي، علا سعيد، علياء سعيد، نادر عبد الحي وغيرهم.