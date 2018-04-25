قطر: سوريا مسؤوليتنا الجماعية كمجتمع دولي

قال وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إنّ الأزمة السورية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي.

وكتب الوزير القطري، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم: “سوريا باتت الكارثة الإنسانية الأسوأ التي يشهدها العالم، هي مسؤوليتنا الجماعية كمجتمع دولي أن نعمل من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، وإيجاد حل سياسي”.

يشار إلى أنّ مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي تشارك فيه قطر، انطلق الثلاثاء، بمشاركة ممثلين عن 85 دولة ومنظمة دولية.

تأتي تلك التصريحات القطرية في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال فيها إن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا.

وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس” قد نقلت عن الجبير قوله: “بناءً على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك”.

ووفقًا للوزير السعودي فإن ذلك يجب أن يتم قبل أنّ يلغي ترامب حماية بلاده لقطر، والمتمثلة بوجود قاعدة العديد على أراضيها، مضيفًا أنّ ذلك في حال حدوثه كفيل بإسقاط النظام القطري “خلال أقل من أسبوع”.