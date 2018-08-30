هل تستعد حلا شيحة لتقديم دور “الشريرة”؟

ألمحت الفنانة المصرية العائدة من الاعتزال حلا شيحة برغبتها في أداء دور “المرأة الشريرة”، من خلال حوارها مع متابعيها عبر مواقع “تويتر” خلال الساعات الماضية.

وكانت حلا ترد على بعض المتابعين الذين طالبوها بعدم أداء دور “الشريرة”، لأن الصورة الذهنية لها في نفوس الجمهور تتمثل في البنت الرقيقة، لكن حلا كان لها رأي مغاير ردَّت به على جمهورها.

وقالت حلا إنها “يمكن أن تقوم بتأدية دور “شريرة أرستقراطية” مثل الذي أدته الفنانة ليلى فوزي في فيلم “ضربة شمس”، طارحة سؤالاً على متابعيها عن أهم أدوار الشر التي قدمتها الفنانات ولا تزال تحتفظ بأثرها لدى الجمهور”.

وأضافت: ” حتي لو اخترت ساختار السهل الممتنع من الشر .يجب أن أكون حذرة عند الاختيار”.

وأكدت حلا شيحة في أحد ردودها على متابعيها، قوَّةَ أدوار الشر التي قدمتها عبلة كامل قائلة: “فعلًا أداءٌ متميزٌ من الفنانة عبلة كامل، الشر موجود دائما جواها ومفيش هوادة مفيش لحظات ضعف مفيش تعاطف”، طارحة في الوقت ذاته تساؤلاً عن ” أيهما أقوى في أدوار الشر نبيلة عبيد أو نادية الجندي”؟.

وانتقدت حلا شيحة ضعف التجاوب معها من المتابعين بشأن الفنانات اللواتي قمن بأدوار الشر قائلة: ” أنا حزينة جدًا لأن الإجابات عن الفنانات اللاتي قمن بأداء أدوار شر قليل جدًا ولا يتناسب مع تاريخ التمثيل في مصر أو أن الثقافة الفنية ضعيفة عند متابعيني .حاولوا تفتكروا وتشحذوا ذاكرتكم”.

واعتبر متابعو الفنانة أن تلك الخطوة بمثابة “تلميح قوي” من الفنانة برغبتها في الظهور بدور امرأة شريرة في الفترة المقبلة بعد عودتها من الاعتزال وخلعها الحجاب بعد أكثر من 12 عاماً من ارتدائه.