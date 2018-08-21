شاهد أحدث إطلالات حلا شيحة بعد خلع الحجاب

جدَّدت الفنانة المصرية حلا شيحة نشاطها على إنستغرام بنشر صور جديدة، لتؤكد قناعتها بقرار العودة إلى عالم الفن مرة أخرى، بعد خلع الحجاب.

حلا ظهرت في صورتها التي نشرتها عبر حسابها الجديد، وهي تمسك بكلب صغير، كما وضعت صورتين، إحداهما مع شقيقتها والأخرى “سيلفي”.

ولا تزال حلا شيحة تصرّ على إلغاء خاصية التعليقات أمام متابعيها على صورها، تجنبًا للانتقادات المتوقعة ضدها، بعد قرار خلعها الحجاب.

وكان فيلم “كامل الأوصاف” آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها حلا، من بطولة المطرب الراحل عامر منيب، في عام 2007، وظهرت فيه بالحجاب، قبل أن تعلن ابتعادها بشكل نهائي عن الفن لمدة 11 عامًا، قبل أن تعود مجددًا منذ عدة أسابيع بعد قرار خلع الحجاب.