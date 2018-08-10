بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة موضوع سجال ساخن عبر مواقع التواصل (صور)

تباينت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما أقدمت عليه الفنانة المصرية حلا شيحة، وإعلانها رسميًا خلع الحجاب، وعودتها إلى التمثيل، بعد اعتزال دام 12 عامًا.

وشهدت “السوشيال ميديا” خلافًا بين فريق معارض يرى بقرارها معصية وضعفًا في إيمانها، وفريق مؤيد يرى أن ما فعلته هو حرية شخصية ولا يجوز لأحد التدخل في حياتها.

وعلق أحد المتابعين على نبأ خلعها للحجاب قائلًا: “سيظل الحرام حرامًا ولو ارتكبه كل الناس، وسيظل الحجاب فرضًا ولو خلعته كل النساء وسيظل الموت حقًا ولو نسيه كل الأحياء، وسيظل باب التوبة مفتوحًا ولو عاد العبد إلى المعصية ألف مرة”.

ووجه آخر رسالة لها معلقًا: “ألا يغريك الشيطان ويزين لك، وهي الخسرانة، خسرت دينها ودنياها معًا، خسرت دينها ورضا ربها في الآخرة وخسرت دنياها لأنها بعودتها خسرت زوجها الصالح وسقطت سقوطًا مدويًا من أعين الجماهير، بدليل أن من عادوا لم يتقبلهم الجمهور وباتت أدوارهم إما كومبارس يا في أحسن الأحوال أدوار يتبع”.

وفي إطار معارضة خطوتها قال آخر، “هي الناس اللي بتجادل ولا عاملة نفسها مقتنعة إن الحجاب مش فرض عايشين إزاي.. طب أنت ياحاجة سواء تتحجبي ولا لا ده تبع حسابك وأعمالك عند ربنا.. لكن مش تبقي عارفة ومتاكدة إنه فرض وتجاهري بالمعصية”.

حرية شخصية

لكنّ فريقًا آخر كان أكثر دفاعًا عن موقفها، سواء باعتبار ذلك حرية شخصية دون التعبير عن المعارضة أو الموافقة، أو أنهم بالفعل موافقون على خطوتها الجريئة.

وكتب أحد المدافعين عنها قائلًا: “لو كل واحد يخليه في حالة وميتكلمش عن الحساب لأن كلنا بنغلط وكلنا هنغلط لو كل واحد يبص ع نفسه هيلاقي إنه في أغلاط كتيره فمتحكموش عليها لأنها قلعت الحجاب لما كل واحد يصلح عيوبه يبقى يتكلم ع غيره إذا غيره سمحله”.

ووافقته الرأي متابعة أخرى قالت : “كل هذا السب بس عشان خلعت الحجاب طيب هي حرة بنفسها ولها حرية الاختيار لأن أكيد كانت مجبورة، في كثييييير مجبورات عليه مو غصب تلبس حجاب أو نقاب”.

وقالت أخرى: “مادري ليه مكبرين الموضوع الحجاب علاقة بين العبد وربه هي شافت إنه تخلعه خلعته، قناعة شخصية زائد إن الإسلام بالقلب مو بقطعه قماش، الحجاب حجاب الأخلاق”.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة، قد أثارت جدلًا واسعًا، بعد نشر البيان الصحفي المنسوب إليها، ويتضمّن عودتها إلى الفن مرة أخرى، بعد سنوات طويلة من الاعتزال، إذ قرّرت خلع الحجاب.