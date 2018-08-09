بعد خلعها الحجاب.. حلا شيحة تبدأ بنشر صورها عبر “إنستغرام”

بدأت الفنانة المصرية، حلا شيحة العائدة من الاعتزال بعد غياب 12 عامًا، نشر صورها دون حجاب عبر حساب جديد دشنته عبر موقع “إنستغرام” لتبادل الصور.

وتشهد الصفحة الجديدة للفنانة، التي أثارت جدلًا كبيرًا، انقسامًا حادًا ما بين مؤيد ومعارض لخلعها للحجاب وعودتها للفن.

وتركت الممثلة المصرية الشابة صفحتها الرسمية على “فيسبوك” مهجورة بعدما كانت تستخدمها طوال فترة حجابها واعتزالها لنشر المواعظ الدينية والآيات وقصصها مع النقاب.

وكان آخر منشور لها في عيد الفطر المبارك في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي.

ونشرت حلا شيحة خلال ساعات قليلة 3 صور لها دون حجاب على حساب “إنستغرام” الجديد، أحدها قديمة قبل اعتزالها الفن.