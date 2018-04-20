الإعلان عن أفضل الأعمال الفنية والفنانين بجوائز “موركس”

المصدر: ا ف ب‎

منح الموسيقي اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف، مساء الخميس، جائزة تكريمية في النسخة الثامنة عشرة من جوائز “موركس” اللبنانية، فيما حصد مسلسل “الهيبة” الحصة الأكبر من المكافآت.

وتوج فيلم “قضية 23” للمخرج زياد دويري كأفضل فيلم فيما نالت “3 دقات” جائزة أفضل أغنية عربية.

وتسلمت جائزة “قضية رقم 23” كاتبة السيناريو جويل توما وقالت “أدركنا عندما كنا في صدد كتابة الحوار زياد وأنا، أن كل مشهد في الفيلم سيكون له صدى خاص”.

وحصد مسلسسل “الهيبة” جوائز عدة من بينها أفضل مسلسل عربي لبناني وأفضل ممثل عربي للسوري تيم حسن عن أدائه شخصية “جبل” وأفضل ممثلة للبنانية لنادين نجيم عن دور “عليا” في المسلسل نفسه.

ونالت الممثلة السورية القديرة منى واصف جائزة فخرية تكريمية عن مسيرتها الفنية ودورها في مسلسل “الهيبة”.

وحصل التونسي صابر الرباعي على جائزة أفضل نجم للغناء العربي، والفنانة شيرين عبد الوهاب على جائزة نجمة الغناء العربي.

واختيرت “3 دقات” كأفضل أغنية عربية وقد تسلم الجائزة الفنانة يسرا وآبو.

وحصلت سوزان نجم الدين على “موركس” أفضل ممثلة في الدراما العربية المشتركة عن أدائها دور “روز سالم” التي عانت الاحتجاز لدى داعش في مسلسل “شوق”.