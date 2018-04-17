بعد تلقّي التهاني.. هذه حقيقة حمل وفاء الكيلاني من تيم حسن

حسم الصحفي الشهير ربيع هنيدي الجدل المثار حول حمل الإعلامية وفاء الكيلاني بمولودها الأول من الفنان السوري تيم حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، مؤكدًا أن هذا الخبر ليس له أساس من الصحة.

وكتب هنيدي:”قرأت مثلكم خبرًا انتشر في الإعلام، ووسائل التواصل، كانتشار النار في الهشيم، مفاده أن النجمين الزوجين تيم حسن، ووفاء الكيلاني يستعدان لاستقبال مولودهما ثمرة زواجهما، وأن وفاء حامل، لكن بعد الاتصال والتهنئة الشخصية اتضح أن الخبر كاذب”.

وأضاف:”لأن الصديقة وفاء الكيلاني إعلامية من الطراز الرفيع، فهي بالتأكيد تشاطرني الرأي القائل: (قبل أن تكون إعلاميًا كن صادقًا.. فالمصداقية أساس الإعلام)، لذا أعتب على من خدع الناس بخبر غير صحيح، وأحببت توضيح الأمر، والتأكيد أن ما نشرته عدة وسائل إعلامية هو -للأسف- شائعات”.

وتابع:”أهنئ الحبيب تيم حسن على نجاحاته وفوزه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان موريكس دور 2018، إذ سينال جائزته الخميس المقبل، فألف مبارك”.

وتداول بعض المواقع، ورواد التواصل الاجتماعي، خبرًا يفيد أن الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني ينتظران طفلهما الأول، خلال الساعات القليلة الماضية.