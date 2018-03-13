وفاة الفنان الكويتي عبدالله الباروني بشكل مفاجئ

توفي بشكل مفاجئ فجراليوم الثلاثاء، الفنان الكويتي الشاب عبدالله الباروني عن عمر ناهز 44 عاما، فيما سيوارى جثمانه الثرى عصرًا في مقبرة الصليبخات الكويتية.

وتفاعل نشطاء خليجيون مع خبر وفاة الفنان، معبرين عن صدمتهم، من خلال هاشتاغ #عبدالله_الباروني على موقع التواصل “تويتر”، فيما تناقلوا معلومات مفادها أن الوفاة المفاجئة لعبدالله وقعت بسبب سكتة قلبية.

وقبل إعلان وفاته لم يكن معروفا عن الباروني إصابته بأي مرض حيث كان هذه الأيام مشغولا بالعمل على مسلسل كان من المفترض عرضه في رمضان.

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ونعى الكويتي “ناصر المجيبل” الفنان عبدالله: “شهادة بحق المرحوم #عبدالله_الباروني بأنني منذ عرفته من ١٧ عام وهو حريص على أداء الصلوات في وقتها. حسن الخلق وطيب المعشر. صبر الله قلب زوجته وبناته وأسرتيّ الباروني والمكيمي الكرام”.

شهادة بحق المرحوم #عبدالله_الباروني بأنني منذ عرفته من ١٧ عام وهو حريص على أداء الصلوات في وقتها. حسن الخلق وطيب المعشر.

صبر الله قلب زوجته وبناته وأسرتيّ الباروني والمكيمي الكرام. — ناصر المجيبل (@NAlmujaibel) March 13, 2018

بدوره، نعاه المخرج والفنان الكويتي “محمد العلوي”: “انا لله وانا اليه ل راجعون انتقل الى رحمة الله تعال اخونا وزميلنا الفنان الخلوق عبدالله الباروني اسأل الله العلي العظيم ان يغفر له، ويرحمه، ويكرم نزله، ويوسّع مُدخله، وان يغسله بالماء، والثّلج، والبرد، وينقّه من الخطايا كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدنس”.

انا لله وانا اليه ل راجعون

انتقل الى رحمة الله تعال اخونا وزميلنا الفنان الخلوق عبدالله الباروني اسأل الله العلي العظيم ان يغفر له، ويرحمه، ويكرم نزله، ويوسّع مُدخله، وان يغسله بالماء، والثّلج، والبرد، وينقّه من الخطايا كما ينقّى الثّوب الأبيض من الدنس

#عبدالله_الباروني pic.twitter.com/sY5GcNRnwN — محمد العلوي (@m7amad_al3alawi) March 13, 2018

وعلق مغرد تحت اسم “كالفنتورا”: “إنّ لله وإنّ اليهِ راجعون امس كان يصور مشاهده للمسلسل الجديد واليوم توفى الله يرحمه برحمته الموت م يعرف صغير و كبير ف هل انت جاهز ؟ هل تصلي صلواتك بوقتها ولا تأخرها ؟ الله يصلح الحال و يطول باعماركم و يهدي الجميع ويحبب قلوبكم بالصلاة”.

ولم ترد حتى اللحظة زيادة في التفاصيل بشأن وفاة الباروني. فيما تداول نشطاء خبرًا فنيًا نشرته صحيفة “الأنباء” المحلية قبل ساعات فقط من وفاة الفنان الكويتي، حيث كان يصور مشاهده الأخير في المسلسل الدرامي “الخافي الأعظم” والمقرر عرضه رمضان المقبل.

يذكر أن الفنان عبدالله الباروني، من مواليد أكتوبر 1973 ويبلغ من العمر 44 عامًا، بدأ التمثيل في 1997، وشارك في عدة أعمال تلفزيونية ومسرحية.