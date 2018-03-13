الغموض يلف سبب وفاة الفنان الكويتي عبدالله الباروني

يلف الغموض سبب وفاة الفنان الكويتي عبدالله الباروني، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، وسط صدمة تلقاها الجمهور والوسط الفني برحيل الشاب الذي لم يتجاوز عمره الـ 44 عامًا.

وزادت حالة الصدمة والتأثر بوفاة عبدالله الباروني، بعدما لم تذكر المصادر الرسمية ولا وسائل الإعلام الكويتية تفاصيل بشأن الوفاة وأسبابها، خاصة أن الفنان كان يبدو في وضع صحي جيد، حيث يشارك في عمل درامي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك.

ووسط حالة الغموض هذه، ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي رواية تبادلها بعض المستخدمين تقول: إن سبب وفاة عبدالله الباروني أزمة قلبية مفاجئة.

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لكن هذه الرواية لم تجد أي تأكيد، سواء من المقربين من الفنان أو الجهات الرسمية في الكويت.

ولم يتسنَ لـ”إرم نيوز” الحصول على تعليق كويتي، نظرًا لاعتذار عدد من المصادر عن التعليق، أو الإدلاء بمعلومات بشأن الحادث.

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وفي هذه الأثناء، تبارى مقربون من الفنان في الدعاء له وذكر محاسنه، وكتب ناصر المجيبل: “شهادة بحق المرحوم #عبدالله_الباروني بأنني منذ عرفته من ١٧ عامًا وهو حريص على أداء الصلوات في وقتها. حسن الخلق وطيب المعشر. صبر الله قلب زوجته وبناته وأسرتيّ الباروني والمكيمي الكرام.”

شهادة بحق المرحوم #عبدالله_الباروني بأنني منذ عرفته من ١٧ عام وهو حريص على أداء الصلوات في وقتها. حسن الخلق وطيب المعشر.

صبر الله قلب زوجته وبناته وأسرتيّ الباروني والمكيمي الكرام. — ناصر المجيبل (@NAlmujaibel) March 13, 2018

وعلّقت المهندسة نهى نبيل: “فجعني اليوم خبر وفاه أخوي وأستاذي #عبدالله_الباروني، سنين عرفتك وتعاملت معاك في بداياتي كمخرج في تلفزيون الكويت، ابتسامتك اللي ما كانت تفارقك، روحك الطيبة وتشجيعك لنا، أخلاقك اللي يشهد لها كل من عرفك ! الله يرحمك يا عبدالله ويصبر قلب أهلك.. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون “

فجعني اليوم خبر وفاه أخوي و أستاذي #عبدالله_الباروني ???? سنين عرفتك و تعاملت معاك في بداياتي كمخرج في تلفزيون الكويت ، ابتسامتك اللي ما كانت تفارقك، روحك الطيبه و تشجيعك لنا، أخلاقك اللي يشهد لها كل من عرفك ! الله يرحمك يا عبدالله و يصبر قلب أهلك

إنَّا لله و إنَّا إليه راجعون ???? pic.twitter.com/jGzN2X3h9s — نهى نبيل (@nohastyleicon) March 13, 2018

وآخر أعمال الفنان الراحل مسلسل (الخافي أعظم) من تأليف عبدالله السعد وإخراج أحمد المقلة، والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم.