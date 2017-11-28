وداعًا شادية.. هكذا نعى نجوم الفن “معبودة الجماهير”

صدم خبر وفاة النجمة المصرية القديرة “شادية” الكثير من نجوم الفن، وترك حزنًا عميقًا في نفوس الكثيرين، خاصة أن الراحلة تعتبر رمزًا للفن الجميل، ومثالاً للفنانة الشاملة الخالدة في تاريخ السينما العربية.

وأعرب نجوم ونجمات الفن عن حزنهم الشديد لرحيل نجمة مصر و”معبودة الجماهير” الفنانة القديرة شادية، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الزعيم عادل إمام ناعيًا الراحلة: “الموت حق ومؤلم لأنه يخطف من نحبهم، التقيت بالراحلة شادية في أعمال كثيرة، وكانت تتمتع بإنسانية كبيرة، ويكفي أن تعرف أنها لم تدخل طوال حياتها في صدام مع أي شخص، وكانت مسالمة إلى حدّ كبير، ربنا يرحمها، ويصبّر جمهورها على فراقها.”

من جانبها صرحت “إلهام شاهين” معلّقة على الفاجعة: “التقيت بها في فيلم “لا تسألني من أنا” إنتاج العام 1984 وكنت في ذلك الوقت أدرس في معهد التمثيل، وشاءت الظروف أن أتأخر عن موعد التصوير، ولهذا السبب انفعل المخرج، لكنها بقلبها الطيب تدخلت وسمحت لي بالحضور بعد انتهاء المحاضرات، وكانت إنسانة رائعة، وشديدة التواضع، ربنا يرحمها.”

أما الفنانة “يسرا” فعلَّقت تعليقًا مختلفًا، بالقول: “كنت حريصة على زيارتها ومتعلقة بها، ولا أبالغ إذا قلت إنني كنت أرى فيها مصر بجمالها وشموخها، ربنا يرحمها، فقد ارتاحت من عناء الدنيا، لكنها تركت في قلوبنا جميعًا جراحًا من الصعب أن تندمل.”

بدورها أشادت الفنانة “وفاء عامر” بخصال الراحلة، حيث قالت: “أعتبرها أُمًا لكل المصريين، وكانت رائعة، وسيرتها الفنية والشخصية مشرّفة إلى حدّ كبير، وكنت أتمنى العمل معها، لكن لم يمنحني القدر هذه الفرصة، ربنا يرحمها، ويُلهم أسرتها وجمهورها العريض الصبر والسلوان.”

وعلَّق خالد يوسف، قائلًا: “أمام عظمة وهيبة الموت، يعجز اللسان عن الكلام، ربنا يرحمها، ويصبّر جمهورها على فراقها، فقد كانت “شادية” مثالًا للفنانة الحقيقية التي تحترم فنَّها وجمهورها.”

وقال أشرف زكي: “كنت متوقعًا الخبر، لأنني كنت متابعًا لحالتها الصحية بصفتي نقيب الممثلين وفنانًا يعشق هذه السيدة العظيمة، ورغم توقعي للخبر شعرت بألم لا يُحتمل، وفراق الناس الجميلة مؤلم، لأنهم يظلون استثناء لا يتكرر في حياتنا كثيرًا.”

وعلَّقت “ليلى علوي” على رحيل رفيقة دربها قائلة: “رحلت حبيبة المصريين عن الحياة، لكنها ستظل حيَّة في قلوبنا بفنها ومثالياتها الرائعة، ربنا يرحمها وإلى جنة الخلد بإذن الله.”

ونعى الفنان محمد رمضان “معبودة الجماهير”، قائلًا: “الله يرحمك، ويسكنك فسيح جناته يا أجمل وأطيب النساء.. شادية جوهرة السينما المصرية”.

وقال الفنان المصري هاني شاكر: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب العربي، والأسرة الفنية لوفاة الفنانة الكبيرة شادية، رحمها الله، وأدخلها فسيح جناته، ودعاؤنا لأسرتها ولأنفسنا بالصبر والسلوان”.

وعلَّق نجم الكوميديا محمد هنيدي قائلًا: “غاب القمر.. البقاء لله”.

وعلّقت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، بالقول: “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله بعد رحيل أسطورة الغناء والتمثيل النجمة الجميلة والمحترمة، نجمة الزمن الأصيل والجميل.. شادية ستبقى في قلوب أهل الوطن العربي كله، وستبقى علامة وتاريخ الفن المصري العريق، إلى الجنة إن شاء الله، ولروحها نقرأ الفاتحة”.

وعبّرت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن حزنها العميق لرحيل شادية قائلة: “رحلت حبيبتي يا مصر، وداعًا حبيبتي، اللّهم إنها نزلت عندك وأنت خير من يُنزل إلى جواره، وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها، وقد جئناك راغبين إليك فاستجب لنا.. يارب ارحمها برحمتك الواسعة، واغفر لها”.

وقالت الفنانة الشابة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”:”البقاء لله بعد رحيل الفنانة القديرة شادية.. ربنا يرحمها”.

من جانبها نعت الإعلامية المصرية “بوسي شلبي” الراحلة قائلة:”رحلت شادية، ولكن الحب الكبير لها مستمر، والدعوات لها بالرحمة مستمرة”.

وعبّرت الفنانة الشابة “بشرى” عن حزنها الشديد، معلّقة بالقول: “وداعًا ياغالية.. وداعًا شادية.. توالت الأحزان على مصر، وأصبح الحزن حزنين”.

ونعتها الفنانة سما المصري، قائلة: “وداعًا ياشادية مصر والعرب.. انتقلت إلى رحمة الله الواسعة الحاجة شادية، ربنا يرحمها ويتغمدها بغفرانه.. البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله”.

ونشرت شيرين رضا، صورة للراحلة شادية، معلّقة بالقول: “وداعًا معبودة الجماهير، جميلة الشاشة العربية الفنانة شادية”.