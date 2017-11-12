إيمان البحر درويش يصف هاني شاكر بـ “النقيب المزيف” (صورة)

قال الفنان المصري إيمان البحر درويش: “إن صدور قرار من قبل نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء، لا يشغل باله، ولم يستوقف انتباهه، لأنه صادر من مجلس باطل، ونقيب مزيف، على حد وصفه”.

وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” أنه “لا يوجد رجل داخل مبنى نقابة الموسيقيين يستطيع منعي من الغناء”.

وذكر أن “هاني شاكر نقيب مزيف ،وأكبر دليل على ذلك صدور حكم لصالحي بإلغاء انتخابات النقابة ،التي خاضها هاني ،ولكني مندهش من سكوت مؤسسات الدولة ،وعدم تحركها ؛لاتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم”.

وقال: “إن النقيب الحالي يصر على الدخول في معركة معي ،وأنا مستعد لهذا الأمر، وسوف أقيم دعوى قضائية ضد حلمي النمنم، وزير الثقافة؛ لأنه يساند ويدعم الفساد ،الذي يعشش ويتمدد داخل نقابة الموسيقيين”.

وأوضح سر سكوته حتى هذه اللحظة قائلًا: “أنا انسان أحترم مؤسسات الدولة، وقمت بتحرير خطابات إلى جهات تنفيذ الحكم ،وانتظرت ولكن دون جدوى ،وأشعر أن نجاحي في مهرجان القلعة، ومهرجان الموسيقى العربية حرك مشاعر الغيرة والحقد في قلب النقيب ،ومجلسه لذا سعوا لإصدار قرار بمنعي من الغناء”.