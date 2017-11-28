وفاة الكبيرة شادية بعد مسيرة حافلة

توفيت الممثلة والمطربة المصرية شادية، اليوم الثلاثاء، عن 86 عامًا بعد صراع مع المرض.

قدمت شادية في مشوارها الفني الطويل، الذي امتد بين العام 1947 والعام 1984، عشرات الأغاني وأكثر من 100 فيلم للسينما، من أبرزها (شيء من الخوف) و(نحن لا نزرع الشوك) و(ميرامار) و(المرأة المجهولة) و(لحن الوفاء) و(معبودة الجماهير) و(الزوجة رقم 13).

ولدت الفنانة الراحلة شادية، واسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر، في العام 1931، وقررت اعتزال العمل الفني عندما بلغت عامها الخمسين، وقالت حينها: “لأنني في عز مجدي أفكر في الاعتزال، لا أريد أن أنتظر حتى تهجرني الأضواء.. لا أحب أن أقوم بدور الأمهات العجائز في الأفلام في المستقبل، بعد أن تعوّد الناس أن يروني في دور البطلة الشابة.”