أحلام تستفز مواطنيها بالغناء في قطر.. واتهامات لها بوصف تميم بـ”النبي”

أحلام تستفز مواطنيها بالغناء في قطر.. واتهامات لها بوصف تميم بـ”النبي”

المصدر: فريق التحرير

تواجه الفنانة الإماراتية، أحلام، عاصفة جديدة من الانتقادات، عقب انتشار مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية؛ قيل إنها في حفل أحيته الجمعة الماضي في قطر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع أغنية لأحلام، اتهموها فيه بوصفها حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد بـ”النبي”، خلال إحيائها حفلًا في عرس قطري. في حين دافع آخرون وقالوا، إنها وصفت تميم بـ”الأبي” وليس بـ”النبي”.

لكن ناشطين رأوا أن القضية لا تتعلق بمدحها لحاكم قطر، بقدر ما تتعلق بتوجهها إلى قطر لإحياء حفل فيها، في خطوة اعتبروا أنها تشكل استفزازًا لمواطنيها الإماراتيين؛ الذين تقاطع بلادهم قطر جراءَ سياساتها المؤيدة لتنظيمات إرهابية.

وتعرّضت أحلام إلى حملة انتقادات واسعة بسبب موقفها من أزمة قطر، إذ سبق أن اتهمت برفضها المشاركة في أغنية “قولوا لقطر” التي جمعت أبرز فناني الإمارات والخليج، بينما نفت رفضها المشاركة وقالت إنه “لم توجه لها دعوة للمشاركة”.

واستبدلت قناة MBC مطلع هذا الشهر، الفنانة أحلام، والتي كان من المفترض أن تكون ضمن لجنة برنامج “ذا فويس” وشاركت بمرحلتين منه، بالفنانة الكويتية نوال؛ ما أرجعه البعض إلى موقفها من أزمة قطر.

ولم يصدر عن أحلام أي تعليق واضح بشأن ما تردد عن غنائها في قطر.

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