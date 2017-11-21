أحلام تستفز مواطنيها بالغناء في قطر.. واتهامات لها بوصف تميم بـ”النبي”

تواجه الفنانة الإماراتية، أحلام، عاصفة جديدة من الانتقادات، عقب انتشار مقطع فيديو لها وهي تغني أغنية؛ قيل إنها في حفل أحيته الجمعة الماضي في قطر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع أغنية لأحلام، اتهموها فيه بوصفها حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد بـ”النبي”، خلال إحيائها حفلًا في عرس قطري. في حين دافع آخرون وقالوا، إنها وصفت تميم بـ”الأبي” وليس بـ”النبي”.

(بقيادة تميم النبي ) جنون التطبيل وصلها لمرحلة اعتبار تميم نبي #تميم_النبي pic.twitter.com/DsgmbPEwfe — فزولها (@fazulaha) November 20, 2017

لكن ناشطين رأوا أن القضية لا تتعلق بمدحها لحاكم قطر، بقدر ما تتعلق بتوجهها إلى قطر لإحياء حفل فيها، في خطوة اعتبروا أنها تشكل استفزازًا لمواطنيها الإماراتيين؛ الذين تقاطع بلادهم قطر جراءَ سياساتها المؤيدة لتنظيمات إرهابية.

#تميم_النبي

ليس صحيحاً ، لا تستعجلوا ، الحقيقة تقول تميم الأبي وليس النبي — المطنوخ (@a1sd2011) November 20, 2017

اللي فهمته من كلماتها ( تميم اللي نبي= تميم الذي نريد!!) كيف تصير تميم النبي ???? #تميم_النبي — Happy Ever (@happy_ever59) November 20, 2017

مب مهم هي #تميم_النبي ام #تميم_الأبي

غنائج عن دولة ضرت دولتج وتسببت في مقتل عشرات الجنود وخانت اشقائها وزعزعت امن المنطقة

هو بحد ذاته خيانه ! — مايد النابوده (@mayyedk) November 20, 2017

وتعرّضت أحلام إلى حملة انتقادات واسعة بسبب موقفها من أزمة قطر، إذ سبق أن اتهمت برفضها المشاركة في أغنية “قولوا لقطر” التي جمعت أبرز فناني الإمارات والخليج، بينما نفت رفضها المشاركة وقالت إنه “لم توجه لها دعوة للمشاركة”.

واستبدلت قناة MBC مطلع هذا الشهر، الفنانة أحلام، والتي كان من المفترض أن تكون ضمن لجنة برنامج “ذا فويس” وشاركت بمرحلتين منه، بالفنانة الكويتية نوال؛ ما أرجعه البعض إلى موقفها من أزمة قطر.

ولم يصدر عن أحلام أي تعليق واضح بشأن ما تردد عن غنائها في قطر.