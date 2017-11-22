أحلام تستغل تغريدة للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور للدفاع عن نفسها

أعادت المطربة الإماراتية أحلام، اليوم الأربعاء، نشر تغريدة كانت قد كتبتها الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على صفحتها الرسمية “تويتر”.

وقالت سيرين في تغريدة لها أعادت نشرها: “موقف صعب واحد بتمرق فيه، كفيل يخليك تعرف مين بحبك، ومين صديقك، ومين يلي بغار منك، وعدوك يلي ناطرك على الكوع! كلنا منغلط نحنا بشر.. بس كلنا واجبنا نسامح، مين كامل بلا خطأ؟ مين معصوم من الأغلاط؟”.

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وردت أحلام على تغريدة سيرين، عبر صفحتها على”تويتر”، وقالت: “كلامك يمثلني جدًا، ومش كدا بس، اسمحي لي أضيف على كلامك إنك تكتشفين كمية الغل اللي في قلوبهم، وأنهم ينتظرون طابور؛ كي يأخذوا مكانك لأنهم فشلة، وغير مرغوبين، ومنافقين، بس بالنهاية نحن من نشعر فقط بأننا فعلًا على رأس القمة، وإنتِ رائعة، وكلاس، وقمة”.

ولم توضح الفنانة اللبنانية من تقصد بكلامها، أو إن كانت قد كتبته بسبب موقف تعرضت له هي شخصيًا، لكن المطربة الإماراتية تلقفته؛ للدفاع عن نفسها، بعد تعرضها لحملة انتقادات واسعة على خلفية موقفها من أزمة قطر، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو لها قيل إنه لحفل لها أحيته في قطر، وامتدحت فيه الشيخ تميم بن حمد.