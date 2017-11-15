أحلام لزوجها القطري: علمتني الحب والوفاء (صورة)

تحرص المطربة الإماراتية أحلام على التغزل في زوجها، بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، بين فترة وأخرى، ولكن هذه المرة ذات طابع خاص، فهي تأتي في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أنه وراء طردها من لجنة تحكيم “ذا فويس”.

وشاركت أحلام جمهورها بمنشور، عبرت فيه عن حبها لزوجها القطري، وتغزلت فيه من خلال نشر صور تجمعهما عبر “إنستغرام” ورافقتها بتعليق: “صباح الوفاء يا حبيبي(…) نعم، تعلمت منك الحب والوفاء”.

وكانت تقارير إعلامية استنتجت أن قرار mbc باستبعاد أحلام من لجنة تحكيم برنامج ذا فويس، جاء إثر انتقاد الفنانة لأغنية “قولوا لقطر”؛ حفاظًا منها على مشاعر زوجها القطري.