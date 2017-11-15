“كارما” يجدد الصدام بين خالد يوسف وغادة عبدالرازق

من المقرر أن ينهي المخرج المصري خالد يوسف تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد “كارما” بعد أسبوع ليبدأ مرحلة المونتاج، إلا أن الخلاف تصاعد مع نجمته غادة عبدالرازق بسبب حذف بعض مشاهدها.

وعلم “إرم نيوز” أن الخلاف بين يوسف والممثلة غادة عبدالرازق تجدد مرة أخرى بسبب حذف 3 مشاهد من دورها في “كارما“.

وكانت عبد الرازق قد قرأت المشاهد بالكامل على الورق وأثناء التصوير فوجئت بحذفها، الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للصدام مع يوسف الذي اعتبر المشاهد غير مؤثرة وقرر الاستغناء عنها.

وتوصف العلاقة بين غادة عبد الرازق والمخرج خالد يوسف بـ”المتوترة”، حيث استمر الخصام بينهما لعامين كاملين بسبب موقف كل منهما من ثورة 25 يناير عام 2011.

ونشب خلاف في وجهات النظر بين الجهة المنتجة والمخرج، بسبب موعد العرض التجاري حيث تنوي الشركة طرح الفيلم في موسم عيد الفطر لضمان تحقيق إيرادات، بينما يرى يوسف أنه من الأنسب عرضه تجاريًا في بداية موسم الصيف.

يذكر أن فيلم “كارما” يضم عددًا كبيرًا من الممثلين أبرزهم عمرو سعد ووفاء عامر وحسن الرداد وزينة ونيللي كريم.