زيزي مصطفى: هذا سبب انفصال منة شلبي عن خالد يوسف.. وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة طبيب

كشفت الراقصة المصرية المعتزلة زيزي مصطفى تفاصيل خاصة عن سبب انفصال ابنتها منة شلبي عن المخرج خالد يوسف قائلة: “بصراحة شديدة عندما طلب مني خالد الزواج من ابنتي شعرت بالقلق، لأنه كان يعاملها بتعالٍ شديد، ولم يفكر في احتوائها وتكرر الصدام بينهما أكثر من مرة، لذا حدث الانفصال، ورغم ذلك نحترمه ونقدره ونتمنى له التوفيق”.

وأضافت في حديث لـ”إرم نيوز” ردًا على سؤال عن سبب خلع الحجاب قائلة: “الحجاب أو النقاب ليس شرطًا للصلاح، بعض المحجبات لهن ممارسات سيئة وآخريات دون حجاب سلوكياتهن معتدلة ولا يرتكبن أخطاء، والله عالم بالغيب، وخلعت الحجاب بناءً على نصيحة الطبيب بعدما بدأ شعري يتساقط، فقال لي إن الحجاب سوف يؤثر عليه أكثر لذا تخليت عنه”.

وفيما يتعلق بالفنانة الراحلة سعاد حسني أشارت زيزي: “الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت صديقة عمري وليس صحيحًا أنها ماتت مقتولة بل ماتت منتحرة”.

وتابعت: “زرت سعاد في لندن وكان شكلها قد تغير وحالتها المادية سيئة، ولأنها كانت تعشق ملامحها ومحبة للانطلاق لجأت إلى الانتحار للخلاص من حياتها، وما تردد حول قتلها خيال لا أساس له من الصحة”، وأضافت أن سعاد اعترفت لها بحقيقة زواجها من النجم الراحل عبدالحليم حافظ.

وعن علاقتها بالراحل محمود عبدالعزيز قالت: “هو حب عمري الذي دام 5 سنوات ولم يتم الزواج بسبب الغيرة واختلاف الطباع، وقد تم اتهامي بحرق سيارته عقب انفصالنا وتم استدعائي من قبل النيابة، لكن حضر محمود ودافع عني أمام وكيل النيابة وخرجت من هذه الورطة”.