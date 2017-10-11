بسبب “كارما”.. مسلسل غادة عبدالرازق “ضد مجهول” مهدد بالتوقف

قالت مصادر محلية لـ”إرم نيوز”: إن خلافًا كبيرًا وقع بين النجمة المصرية غادة عبدالرازق والمنتج تامر مرسي بسبب انشغال الأولى بفيلمها الجديد “كارما” مع المخرج خالد يوسف، الأمر الذي تسبب في إلغاء جلسات العمل التي تجمعها مع منتج مسلسلها الجديد تامر مرسي أكثر من مرة.

وأضافت المصادر أنه “عندما طلب منها مرسي الالتزام بمواعيد جلسات التحضير للتصوير دب الخلاف بينهما، وأعلنت رغبتها في رفع قيمة العقد المبرم بينهما، الأمر الذي رفضه مرسي”.

المعروف أن مسلسل “ضد مجهول” من تأليف أيمن سلامة، وحتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على مخرج للعمل.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق على شاشة التلفزيون مسلسل “أرض ـ جو” الذي عُرض في رمضان الماضي، ولم يحقق النجاح المتوقع على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاجه.