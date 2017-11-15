ملكة جمال العراق تعتذر عن صورة جمعتها بنظيرتها الإسرائيلية

اعتذرت ملكة جمال العراق سارة عيدان إلى جمهورها، بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل، مؤكدة أنها لا تتعمد الإساءة للقضية الفلسطينية.

وقالت عيدان على صفحتها بموع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “التقيت ملكة جمال إسرائيل والتقطت معها الصور، وأخبرتني أنها كانت تأمل أن يعم السلام بين الديانتين الإسلامية واليهودية، وأنها لا ترغب بمشاهدة أطفال مرغمين على الخدمة في الجيش.

وأضافت عيدان “واجهت انتقادات كثيرة بسبب نشر صورة مع ملكة جمال إسرائيل التي تتمنى نشر رسالة السلام”.

وكانت موجة من الانتقادات وجهت إلى سارة عيدان؛ التي توجت بلقب ملكة الجمال بعد تجريد فيان سليماني من لقب ملكة جمال العراق لعام 2017، التي اكتشف أنها كانت متزوجة، وهو مخالف للقواعد العالمية للمسابقة، لتكون وصيفتها سارة عيدان هي الملكة.

وبعد أكثر من 40 عاماً من غياب العراق عن مسابقات ملكات جمال العالم، تشارك سارة عيدان، في مسابقة ملكة جمال الكون، التي ستقام بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 26 من الشهر الجاري.