فرح صدقي.. فشلت بنزع لقب ملكة جمال مصر لتتوج ملكة جمال مصر للكون (صور)

فوجئت المتشاركة المصرية فرح صدقي، بإعلانها ملكة جمال مصر للكون 2017، بعد أن كانت فشلت في نزع لقب ملكة جمال مصر للعالم، وذلك خلال الحفل الذي أقيم يوم السبت في فندق “ماريوت” بالعاصمة القاهرة.

وشهدت مصر تتويج فرح صدقي ملكة جمال للكون، في منافسة قوية مع 23 متسابقة، إذ تمكنت من التغلب على 9 متسابقات لتنال اللقب لهذا العام. وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

وكانت فرح تقدمت لمسابقة ملكة جمال مصر للعالم هذا العام، إلا أنها لم تتمكن من حصد اللقب، فقررت المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون، لتحصد اللقب متحدية الفشل بفوز أكبر.

وميز حفل هذا العام، عودة عرض المايوهات، الذي سبق وتوقف مدة تجاوزت العامين.

وستغادر فرح صدقي في الـ 9 من نوفمبر/تشرين الثاني، إلى لاس فيغاس في الولايات المتحدة للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم للكون 2017، والتي تنطلق يوم الـ 26 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.