منة شلبي تشعل “حرب كرموز” في عائلة السبكي من أجل “أهل العيب”

تسببت الفنانة المصرية، منة شلبي، بخلاف بين الشقيقين المنتجين أحمد ومحمد السبكي، عقب إعلان انسحابها من فيلم “حرب كرموز” للمنتج محمد السبكي قبل يومين، رغم توقيعها العقد.

وعلم موقع “إرم نيوز” أن خلافًا دبّ بين الشقيقين، المعروفين بصراعهما الدائم في مجال العمل والرغبة في الاستحواذ على نجوم الشباك، بعد انسحاب منة المفاجئ.

وكان محمد السبكي قد أكد أن منة وقعت بالفعل على فيلم “حرب كرموز” قبل أن يفاجأ بانسحابها وانضمامها إلى أسرة فيلم “أهل العيب” وهو من إنتاج شقيقه.

وسبق أن تراجعت منة شلبي أيضًا عن العمل في “أهل العيب” إثر خلاف قديم بينها وبين السيناريست تامر حبيب، حين ظهر الأخير في أحد البرامج يتحدث عن القطيعة بينهما بسبب أحد الأفلام الذي رفضت المشاركة في بطولته، لكن تم الصلح بوساطة من الفنانة شيرين عبدالوهاب.

يذكر أن فيلم “أهل العيب” يدور حول 6 شخصيات تدفعهم الظروف الصعبة إلى السير في طرق غير مستقيمة لكسب المال.

وكان آخر عمل سينمائي للنجمة منة شلبي، فيلم “الأصليين”، الذي طرح في الفترة الماضية، ولم يحقق نجاحًا كبيرًا.