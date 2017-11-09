بعد أن أنشدت أغنية وقصيدة قديمة.. حفيدة ترامب تأسر قلوب الصينيين

المصدر: ا ف ب‎

سلّطت وسائل الإعلام الصينية أضواءها على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين، غير أن حفيدته الشغوفة بالثقافة الصينية، هي التي جذبت الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد عرض الرئيس ترامب على نظيره الصيني، شي جينبينغ، الأربعاء، خلال زيارة المدينة المحرمة، شريط فيديو تظهر فيه أرابيلا كوشنر، ابنة إيفانكا ترامب.

وبعد أن ألقت التحية بلغة الماندرين على الجد شي، والجدة بنغ ليغوان، زوجة الزعيم الصيني، أنشدت أغنية وقصيدة قديمة بالصينية، وهي ترتدي فستانًا تقليديًا.

واعتبر شي جينبيغ هذا الأداء ممتازًا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، التي تداولت التسجيل المصور على نطاق واسع على الإنترنت.

وقالت هوا تشوينغ، الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية:” نكن لأرابيلا خالص المودة بصفتها سفيرة صغيرة للصداقة الصينية الأمريكية”.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي روتيني أن:”هذا النوع من المبادرات الخاصة هو رائع بالفعل ويثلج القلب. وأنا على قناعة بأنه يساعد على التقريب بين الصينيين والأمريكيين”.

وقد بُث هذا التسجيل أيضًا خلال مأدبة عشاء رسمية نُظمت، مساء الخميس، على شرف الرئيس الأمريكي بقصر الشعب في بكين.

ولقي هذا التسجيل المصور أصداء إيجابية أيضًا لدى رواد الإنترنت في الصين. وكتب أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي:” أنها ظريفة بالفعل. وآمل أن تتزوج من صيني”.

ولأرابيلا الصغيرة حاضنة صينية تعلمها لغة الماندرين، بحسب ما كشفت والدتها إيفانكا ابنة الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة ومستشارته.

وغالبًا ما تنشر إيفانكا ترامب تسجيلات لابنتها وهي تغني بالصينية. وقد اصطحبتها إلى الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة في السفارة الصينية في واشنطن مطلع 2017.