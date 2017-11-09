بوتين وترامب يجتمعان غدًا في فيتنام

أعلنت مصادر روسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد مع نظيره الأمريكي ،دونالد ترامب، لقاء قمة، غدًا الجمعة، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في فيتنام.

ذكرت وكالات أنباء روسية؛ نقلًا عن يوري أوشاكوف ،المساعد في الكرملين، قوله ،اليوم الخميس: “إن الرئيس فلاديمير بوتين ،ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ،سيجريان محادثات ،غدًا الجمعة، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي”.

ونقلت وكالات الأنباء عن أوشاكوف قوله للصحافيين: “الآن تم الاتفاق على موعد الاجتماع.. سيكون في العاشر (من نوفمبر)”.