بعد 6 مواسم.. التحرش الجنسي ينهي عرض مسلسل النجم كيفن سبيسي

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركتا “نتفليكس” و”ميديا رايتس كابيتال” للإنتاج الفني، أنهما سيوقفان عرض مسلسل “هاوس أوف كاردز”، الصيف المقبل، وذلك على خلفية اتهامات لنجم العمل كيفن سبيسي، بالتحرش الجنسي.

ويأتي ذلك بعد 6 مواسم لهذا المسلسل، وبعد اتهام سبيسي بأنه تحرش جنسيًا بمراهق عام 1986.

وأعربت الشركتان في بيان مشترك عن “قلقهما العميق إزاء المعلومات التي تكشفت الليلة الماضية عن كيفن سبيسي”.

وأكد مصدر مطلع على المسألة أن “الإعلان عن نهاية المسلسل ليس له صلة بادعاءات التحرش”.

وفي أعقاب الفضيحة المدوية التي هزت “هوليوود” في الأسابيع الماضية بفعل الاتهامات الموجهة للمنتج هارفي واينستين بالتحرش الجنسي وحتى الاغتصاب، كشف الممثل الأمريكي أنطوني راب أن سبيسي تحرش به جنسيًا عام 1986 عندما كان في الرابعة عشرة من العمر.

وبادر هذا الأخير إلى الاعتذار، منتهزًا الفرصة للكشف عن مثليته الجنسية؛ ما أثار انتقادات حادة، ولم يتوان البعض عن اتهامه بالكشف عن ميوله الجنسية لحرف الانتباه عن الفضيحة.

ويتشارك كيفن سبيسي بطولة “هاوس أوف كاردز” مع الممثلة روبن رايت وهو يؤدي فيه دور رجل سياسي لا يردعه شيء للوصول إلى مآربه؛ يتبوأ رئاسة الولايات المتحدة بعد نذالة تلو الأخرى وحتى جرائم قتل.

وقد لقي المسلسل نجاحًا كبيرًا في بدايته، لكن شعبيته تراجعت في الفترة الأخيرة خصوصًا بعد انتخاب دونالد ترامب.