"ثانوية النسيم".. مراهقو أشهر أحياء الرياض تحت دائرة الضوء

جذبت الحلقة الأولى من "ثانوية النسيم"، وهو أحدث مسلسل سعودي، مشاهدين كُثرًا وردود فعل متنوعة عن أشهر أحياء العاصمة الرياض ومراهقيه في مدرستهم الثانوية ومشاكلهم وعقدهم في مواجهة أستاذهم العنيد.

وبدأت منصة "شاهد" عرض المسلسل منذ يوم أمس الأحد، قبل أن تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات، تقدمها فنانون وكتاب وإعلاميون شدهم موضوع المسلسل، إذ تستهوي مسلسلات بيئة المدارس الكثيرين.

وتدور أحداث المسلسل في مدرسة ثانوية تقع في حي النسيم في الرياض، والذي يرتبط في أذهان بعض السكان بكثرة حوادث التفحيط بالسيارات وتجمعات المراهقين، رغم كون تلك الصورة غير دقيقة في الواقع.