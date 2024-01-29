"ثانوية النسيم".. مراهقو أشهر أحياء الرياض تحت دائرة الضوء
جذبت الحلقة الأولى من "ثانوية النسيم"، وهو أحدث مسلسل سعودي، مشاهدين كُثرًا وردود فعل متنوعة عن أشهر أحياء العاصمة الرياض ومراهقيه في مدرستهم الثانوية ومشاكلهم وعقدهم في مواجهة أستاذهم العنيد.
وبدأت منصة "شاهد" عرض المسلسل منذ يوم أمس الأحد، قبل أن تحفل مواقع التواصل الاجتماعي بسيل من التعليقات، تقدمها فنانون وكتاب وإعلاميون شدهم موضوع المسلسل، إذ تستهوي مسلسلات بيئة المدارس الكثيرين.
وتدور أحداث المسلسل في مدرسة ثانوية تقع في حي النسيم في الرياض، والذي يرتبط في أذهان بعض السكان بكثرة حوادث التفحيط بالسيارات وتجمعات المراهقين، رغم كون تلك الصورة غير دقيقة في الواقع.
واقع المنطقة
ويقول كاتب المسلسل، علاء حمزة، إن اختيار الاسم كان بغرض الجذب الإضافي، إذ تحظى مسلسلات مدارس المراهقين باهتمام كبير في الأساس، لكنه اختار التركيز على قضايا الشبان هذه المرة وليس الفتيات كما في أكثر ذلك النوع من المسلسلات.
وأضاف حمزة في تصريحات لوسائل إعلام محلية متعددة حضرت احتفال طاقم المسلسل بعرض أولى حلقاته، إنه يوجه رسالة تربوية بأن المعلم يمكن أن ينجح في إصلاح طلابه إذا قرر ذلك وبذل الجهد المطلوب.
أما مخرج المسلسل، عبد الرحمن الجندل، فيقول إن العمل يعكس واقع المنطقة التي تدور فيها الأحداث بشكل خاص، لذا فإن أغلب المَشاهد صُوّرت فعلًا في بيوت شخصيات في منطقة النسيم وشوارعها، "حرصًا منا على عنصر الواقعية".
وأضاف أن كل ممثل حرص على إضافة لمسته الخاصة إلى الشخصية التي يلعبها، ومن جانبي كمخرج، حرصت على أن آخذ الكثير من تلك الإضافات في الاعتبار، من المشية إلى طريقة الحديث واللباس والبُعد النفسي والماضي الذي أثّر في بناء تلك الشخصيات وغيرها من العوامل والإضافات المختلفة.
قصة العمل
ويركز المسلسل على قضية إصلاح التعليم أو المتعلمين، إذ يدخل المدرّس الجديد عبدلله، في ذلك التحدي بالفعل عندما أعلن الطالب المشاكس مشعل أنه سيجبره على الفرار من الثانوية قبل انتهاء العام الدراسي حاملاً معه فشله بيد وشهادة الماجستير في إصلاح التعليم باليد الأخرى، لتبدأ معركة إصلاحية ونفسية وأخلاقية يخوضها المدرّس الشاب بهدف إصلاح طلابه.
الإهمال الدراسي، الغيرة، المشاجرات، المشاكل الأسرية، وحتى الحب، حاضرة في المسلسل منذ بدايته، فهو مصنف بين مسلسلات الدراما الاجتماعية والأكشن والواقعية، وموجّه إلى الشباب والمراهقين بشكل خاص.
العمل من إخراج عبد الرحمن الجندل، وبطولة: خالد صقر، نايف البحر، أحمد الكعبي، نواف الدريهم، عبيد الودعاني، عبد الله متعب، آلاء سالم، مريم عبد الرحمن، هند محمد، زين جهاد.. وآخرون، وبمشاركة من الفنانين نايف الظفيري، فهد البتيري، وريم الحبيب.