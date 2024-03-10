القصر الملكي ينشر الصورة الأولى لـ"كيت ميدلتون" منذ عمليتها الجراحية
أصدر قصر كنسينغتون في لندن الصورة الأولى للأميرة كيت ميدلتون منذ خضوعها لجراحة في البطن.
وتوجهت أميرة ويلز برسالة شكر للجمهور على دعمهم، وهنأتهم بعيد الأم، مؤكدة أنها تستمر في التعافي.
وظهرت الأميرة كيت، 42 عامًا، وهي مبتهجة مع أطفالها الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، في صورة التقطها زوجها الأمير ويليام.
وتركت كيت تعليقًا قالت فيه: "شكرًا لكم على تمنياتكم الطيبة ودعمكم المستمر خلال الشهرين الماضيين.. أتمنى للجميع عيد أمّ سعيدًا".
وفي الصورة الجديدة جلست كيت على كرسي ولفت ذراعيها حول الأميرين لويس وشارلوت، بينما ظهر جورج وهو يحتضنها من الخلف.
وتراجعت كيت ميدلتون عن واجباتها الملكية منذ دخولها إلى عيادة لندن لإجراء "جراحة في البطن" في الـ16 من يناير الماضي، بحسب ما أعلنه القصر الملكي.
وأدى غياب الأميرة عن الارتباطات الملكية منذ قداس الكنيسة في يوم عيد الميلاد في ساندرينجهام إلى تكهنات كثيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ زعم البعض أنها دخلت في غيبوبة.
لكن يبدو أن الصورة الجديدة لكيت لاقت ترحيبًا حارًّا من قِبل رواد مواقع التواصل، الذين عبَّروا عن سعادتهم بالاطمئنان على صحة الأميرة الحسناء والمحبوبة.